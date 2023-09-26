Театр абсурда

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  • lora karlash
    свои нац интересы Россия должна защититьЯ вот сейчас зада...
  • lora karlash
    А свои.Я вот сейчас зада...
  • Семен Борисов
    Согласен,но тут время подошло делать выбор,или страна и доверяющий народ,или друзья,которые смотрят на запад и обворо...Россия вернула 80...

"Мысль Польска" написало, что поляки больше самой Польши любят Америку: "Наше счастье - счастье Америки". И люто ненавидят Россию

"Мысль Польска" написало, что поляки больше самой Польши любят Америку: "Наше счастье - счастье Америки". И люто ненавидят Россию

Польше географически не повезло.  Амбициозная, но зажатая между Россией и Германией, которую они тоже не любят, Польша не сумела осуществить вековую мечту - создать и сохранить сильную, региональную сверхдежаву, прострирающуюся от Балтики до Черного моря.

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