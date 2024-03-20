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Медведев назвал руководителей Франции петухами

Медведев назвал руководителей Франции петухами

Зампред Совбеза порассуждал об уничтожении военных этой страны на УкраинеЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал руководство Франции петухами, рассуждая о возможной отправке этих военных на Украину.

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