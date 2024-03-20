Медведев назвал руководителей Франции петухами

Зампред Совбеза порассуждал об уничтожении военных этой страны на УкраинеЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал руководство Франции петухами, рассуждая о возможной отправке этих военных на Украину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии