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Присутствие посторонних лиц на рельсах замедлило поезда на миллион минут в год

Присутствие посторонних лиц на рельсах замедлило поезда на миллион минут в год

Британские железные дороги столкнулись с ужасающей статистикой: в 2025 году было зафиксировано более 19 тысяч случаев незаконного проникновения на пути, в результате которых 19 человек погибли, 85 получили серьёзные травмы .

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