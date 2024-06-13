Российская армия нанесла удар по авиационной инфраструктуре ВСУ Ольга ВайленкоРоссийские Вооружённые силы провели масштабную операцию, нанеся удар высокоточным оружием по авиационным объектам Вооружённых сил Украины.
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