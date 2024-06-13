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Российская армия нанесла удар по авиационной инфраструктуре ВСУ

Российская армия нанесла удар по авиационной инфраструктуре ВСУ

Российская армия нанесла удар по авиационной инфраструктуре ВСУ Ольга ВайленкоРоссийские Вооружённые силы провели масштабную операцию, нанеся удар высокоточным оружием по авиационным объектам Вооружённых сил Украины.

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