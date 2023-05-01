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Финалы Кубка России рассудят бригады Иванова и Чистякова

Финалы Кубка России рассудят бригады Иванова и Чистякова

Финалы Кубка России по футболу рассудят бригады Сергея Иванова и Артёма Чистякова. Второй финальный матч между екатеринбургским «Уралом» и столичным ЦСКА рассудит Сергей Иванов, ассистенты судьи — Валерий Данченко и Алексей Лунёв.

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