Финалы Кубка России рассудят бригады Иванова и Чистякова

Финалы Кубка России по футболу рассудят бригады Сергея Иванова и Артёма Чистякова. Второй финальный матч между екатеринбургским «Уралом» и столичным ЦСКА рассудит Сергей Иванов, ассистенты судьи — Валерий Данченко и Алексей Лунёв.
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