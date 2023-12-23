В Лондоне власти просят полицию вернуть украденный знак "СТОП" с граффити Бэнкси

В Лондоне чиновники подали заявление в полицию с просьбой помочь в возвращении украденного знака "СТОП", на котором стрит-арт художник Бэнкси оставил свой рисунок, рассказала замглавы Совета Саутворка Джасмин Али.
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