Стало известно о переброске молодых солдат на Липцовское направление

ТАСС: ВСУ перебросили на Липцовское направление солдат от 18 до 24 летВооруженные силы Украины стали активнее действовать на Липцовском направлении Харьковской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
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