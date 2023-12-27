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Новак: РФ сократит долю поставок нефти и нефтепродуктов в Европу до 4-5%

Новак: РФ сократит долю поставок нефти и нефтепродуктов в Европу до 4-5%

Доля поставок в Европу российских нефти и нефтепродуктов в общем объеме их экспорта, ранее достигавшая 45%, по итогам этого года, согласно прогнозам, не превысит 5%, заявил в интервью телеканалу «Россия-24» зампред правительства РФ Александр Новак.

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