Новак: РФ сократит долю поставок нефти и нефтепродуктов в Европу до 4-5%

Доля поставок в Европу российских нефти и нефтепродуктов в общем объеме их экспорта, ранее достигавшая 45%, по итогам этого года, согласно прогнозам, не превысит 5%, заявил в интервью телеканалу «Россия-24» зампред правительства РФ Александр Новак.