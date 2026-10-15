Проект канатной дороги через Оку получил диплом II степени национального рейтинга «Золотая капитель» по итогам голосования около тысячи архитекторов из разных регионов России.
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