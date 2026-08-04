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FiNE NEWS

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Минобороны России заявило об уничтожении семи сухогрузов «Герань-4 Сикер» в Черном море

Уничтожение сухогрузов ударными беспилотниками Министерство обороны России заявило, что российские ударные беспилотники «Герань-4 Сикер» уничтожили семь сухогрузов, перевозивших грузы для Вооружённых сил Украины.

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