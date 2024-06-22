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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Верю в гол из-за пределов штрафной». Прогноз Вадима Лукомского на матч Бельгия – Румыния

Вадим Лукомский сделал прогноз на матч второго тура группового этапа Евро-2024 Бельгия – Румыния. Автор Спортса поставил на гол из-за штрафной с коэффициентом 2.

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