L’AntiDiplomatico: скандал с Умеровым угрожает поставкам западной помощи Киеву

Global Look Press/Airman 1st Class Amanda Jett/Keystone Press Agency Институциональный кризис на Украине, который связан со скандалом в отношении министра обороны страны Рустема Умерова, может подорвать поставки военной помощи со стороны Запада, сообщает издание L'AntiDiplomatico.
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