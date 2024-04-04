Синоптики рассказали о погоде на 4-7 апреля

В Беларуси на смену аномальному теплу придут похолодание и дожди с мокрым снегом. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Беларуси, пишет БЕЛТА.
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