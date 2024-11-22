Леденящее душу предупреждение: "Орешник" может долететь до Великобритании за 20 минут

Леденящее душу предупреждение: Русский "Орешник" может долететь до Великобритании всего за 20 минут.Британское издание Express сообщило, что после испытания русской ракеты "Орешник" в Днепропетровске Великобритания получила страшное предупреждение – до страны он можете долететь всего за 20 минут.