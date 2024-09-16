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Присвоение 27 миллионов тенге: подозреваемую экстрадировали из Турции

Присвоение 27 миллионов тенге: подозреваемую экстрадировали из Турции

Подозреваемую в присвоении чужого имущества в особо крупном размере экстрадировали из Турции. Как сообщили в Генпрокуратуре РК, подозреваемая в период с 2022 по 2023 годы, являясь бухгалтером одной коммерческой организации в Алматы, вносила ложные сведения в платежные поручения и присвоила вверенные ей денежные средства на сумму около 27 миллионов тенге.

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