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Лучших педагогов Салехарда чествовали на торжественной церемонии

Лучших педагогов Салехарда чествовали на торжественной церемонии

Лучших педагогов Салехарда, добившихся с начала учебного года вместе с учащимися побед по результатам олимпиад и различных конкурсов, чествовали на торжественной церемонии  с вручением благодарностей от Министерства просвещения и главы города.

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