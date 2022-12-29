Лучших педагогов Салехарда чествовали на торжественной церемонии

Лучших педагогов Салехарда, добившихся с начала учебного года вместе с учащимися побед по результатам олимпиад и различных конкурсов, чествовали на торжественной церемонии с вручением благодарностей от Министерства просвещения и главы города.
Лучших педагогов Салехарда, добившихся с начала учебного года вместе с учащимися побед по результатам олимпиад и различных конкурсов, чествовали на торжественной церемонии с вручением благодарностей от Министерства просвещения и главы города.
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