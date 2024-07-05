Bloomberg: ЕС обеспокоен возможным визитом Орбана в Россию

В Евросоюзе обеспокоились возможной поездкой премьер-министра Виктора Орбана в Венгрию. Как пишет Bloomberg, опасения есть у дипломатов и высокопоставленных лиц ЕС, например главы Евросовета Шарля Мишеля и премьер-министра Польши Дональда Туска.