Bloomberg: ЕС обеспокоен возможным визитом Орбана в Россию

В Евросоюзе обеспокоились возможной поездкой премьер-министра Виктора Орбана в Венгрию. Как пишет Bloomberg, опасения есть у дипломатов и высокопоставленных лиц ЕС, например главы Евросовета Шарля Мишеля и премьер-министра Польши Дональда Туска.
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