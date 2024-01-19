Посол РФ Копыркин заявил, что cтратегические интересы России и Армении сходятся

Посол России в Ереване Сергей Копыркин заявил, что cтратегические интересы РФ и Армении сходятся. Соответствующее заявление он сделал в интервью РИА Новостию По словам дипломата, отношения между двумя странами продолжают иметь союзнический характер, Он также отметил, что у Российской Федерации и Армении сейчас есть очень обширная практическая повестка взаимоотношений, которая затрагивает ключевые аспекты жизнедеятельности двух государств и их граждан.