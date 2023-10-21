Европу захватят мусульмане: перспективы и возможные сценарии миграционного кризиса Елена ВайленкоМиграционный кризис в Европе стал одной из главных тем обсуждения в последние десятилетия.
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