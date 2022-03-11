В Самарской области мужчина предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет иностранных граждан

Отделом дознания ОП № 24 Управления МВД России по г. Тольятти окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении мужчины 1978 года рождения, обвиняемого в совершении более 60 эпизодов фиктивной постановки на учет иностранных граждан.
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