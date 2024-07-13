В московском музее "Коломенское" пройдет Ысыах - главный национальный праздник Якутии

В Московском музее-заповеднике "Коломенское" пройдет главный национальный праздник Якутии - Ысыах. Этот уникальный духовно-культурный фестиваль пройдет в столице России в 17-й раз и соберет множество гостей со всего мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии