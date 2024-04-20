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ВС РФ освободили Новомихайловку

ВС РФ освободили Новомихайловку

Фото и видео от морпехов (https://t.me/relatives155) из Новомихайловки. Поселок фактически освобожден, осталось немного работы на западных окраинах и зачистка.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Морпехи-тихоокеанцы! вы наст оящие герои! Освободили Новомихайловку от украинской нечисти! Молодцы! Поклон вам и наша благодарность.
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4 час.
Cветлана Юдина
Удачи!!!Побед!!!И земной вам,бойцы,поклон!!!Мы вас любим и ждём!!!👍🇷🇺💪🙏❤️
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4 час.

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