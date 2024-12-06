Суд прекратил дело о попытке Трампа удержать власть в 2021 году

Дело избранного президента США Дональда Трампа о попытке удержать власть в 2021 году было закрыто. Распоряжение об этом было опубликовано 6 декабря в электронной базе Федерального суда столичного округа Колумбия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии