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"Ты невероятно смелая". Райан Рейнольдс поздравил Блейк Лайвли с 39-летием и показал редкие семейные фото

"Ты невероятно смелая". Райан Рейнольдс поздравил Блейк Лайвли с 39-летием и показал редкие семейные фото

25 августа Блейк Лайвли исполнилось 39 лет. Её 49-летний муж Райан Рейнольдс поздравил супругу с днём рождения и показал редкие семейные снимки.

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