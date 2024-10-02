Как на Руси узнавали, откуда берутся дети

В

Воробей

Так дело вовсе не только в ответе на этот вопрос! У людей секс выполняет вовсе не только чисто животную функцию, по крайней мере потенциально. Потому, уподоблять в этом отношении людей животным - не очень резонно. Хотя, в принципе, почему Церковь норовит это делать, понятно. Однако, накопленная в мире человечеством мудрость по этой теме значительно превышает такой предельно упрощенческий подход. И, нужно отметить, что более расширенный аспект секса действительно актуален лишь для относительно небольшого меньшинства человечества. А потому для собирания и применения доступной информации по этой теме необходимо проявить некоторую инициативу и настойчивость.