На Руси не было полового воспитания в современном понимании этих слов. Никто из родителей не садился и не читал своим отпрыскам «лекцию» на тему «Откуда берутся дети».
Как на Руси узнавали, откуда берутся дети
Комментарии
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Александр Николаевич
С подростками разговор на тему «откуда берутся дети» должен быть максимально честным и открытым.
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18 час.
Александр Маркитанов
Дохристианские времена - до того, как славян накрыло мракобесие.
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17 час.
В
Воробей
Так дело вовсе не только в ответе на этот вопрос! У людей секс выполняет вовсе не только чисто животную функцию, по крайней мере потенциально. Потому, уподоблять в этом отношении людей животным - не очень резонно. Хотя, в принципе, почему Церковь норовит это делать, понятно. Однако, накопленная в мире человечеством мудрость по этой теме значительно превышает такой предельно упрощенческий подход. И, нужно отметить, что более расширенный аспект секса действительно актуален лишь для относительно небольшого меньшинства человечества. А потому для собирания и применения доступной информации по этой теме необходимо проявить некоторую инициативу и настойчивость.
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7 час.
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