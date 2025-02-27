Кандидат в президенты Польши осудил восстановление музея Шухевича во Львове

TASS/Zuma Кандидат в президенты Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен осудил решение восстановить во Львове музей Романа Шухевича на выделенные Варшавой деньги, сообщает портал объединения Konfederacja.
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