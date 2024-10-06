«РВ»: под Купянском ВС России образовала первый «мешок» для ВСУ

Российские войска образовали первый «мешок» в районе Купянска, потенциально просматривается еще три. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские паблики.
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