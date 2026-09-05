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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Снейдер о том, кто мог бы сыграть за «Интер»-2010 из нынешнего состава: «Таких игроков нет. Лаутаро, может быть»

Бывший полузащитник « Интера » Уэсли Снейдер ответил на вопрос о том, кто из действующего состава мог бы сыграть за итальянскую команду состава 2010 года.

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