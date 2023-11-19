Украинцы заканчиваются, и США требуют от ЕС давить на Россию до последнего европейца

Либо нужно срочно проводить еще одну СВО, против нашей либеральной экономики, либо нас задавят Светлана Гомзикова На фото: встреча министров иностранных дел стран G7 в Токио (Фото: IMAGO/Thomas Koehler/ ТАСС) Материал комментируют: Василий Колташов Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) в ходе сессии по Украине в Токио вновь заявили о своем единстве по оказанию санкционного давления на Россию и продолжению поддержки Киева.