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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о Чалове и «Севилье»: «Вряд ли Федор достигнет моего уровня в Испании, у него уже не получилось в «Базеле». Уедет – будет здорово, вариант вернуться в Россию есть всегда»

Ранее сообщалось, что форвард ЦСКА интересен «Севилье». «Здесь все зависит от Чалова. Если он уедет в Испанию, будет здорово.

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