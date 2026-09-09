Дипломатия за закрытыми дверями: что привезли в Москву Уиткофф и Кушнер?

Прошедшая на днях в Москве встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером стала маленьким шагом в сторону мира, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.