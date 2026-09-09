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Дипломатия за закрытыми дверями: что привезли в Москву Уиткофф и Кушнер?

Дипломатия за закрытыми дверями: что привезли в Москву Уиткофф и Кушнер?

Прошедшая на днях в Москве встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером стала маленьким шагом в сторону мира, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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