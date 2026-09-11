Цены на нефть растут 11 сентября и готовятся завершить неделю выше 100 долларов

Биржи 11 сентября демонстрировали продолжение роста цен на нефть 11 сентября. Оба ключевых мировых эталона, Brent и WTI, готовятся завершить неделю выше отметки 100 долларов за баррель впервые с середины мая.
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