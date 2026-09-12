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ТАСС

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Депутат Колесник: Германия сама на себе нарисовала мишень

Депутат Колесник: Германия сама на себе нарисовала мишень

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Германия, переходя на военные рельсы, рисует сама на себе мишень. Об этом в интервью ТАСС заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник ("Единая Россия").

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