Депутат Колесник: Германия сама на себе нарисовала мишень

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Германия, переходя на военные рельсы, рисует сама на себе мишень. Об этом в интервью ТАСС заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник ("Единая Россия").
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