Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 483 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лепаева
    Если правда то молодец губернаторВ российском реги...
  • татьяна
    А мы будем молчать? Терпеть?В Совфеде ответил...
  • Олег Самойлов
    Как начнут вводить, так и посыплются им гробы с телами "попавших в автокатастрофы", захлебнувшихся компотом", "случай...В России назвали ...

Германия остановила проекты в Грузии на 237 миллионов евро

Германия остановила проекты в Грузии на 237 миллионов евро

Посол ФРГ в Тбилиси Петер Фишер на своей странице в соцсети X сообщил, что Германия остановила реализацию проектов в Грузии на сумму 237 миллионов евро из-за сворачивания страны с пути в Евросоюз и подавления акций протеста.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх