Германия остановила проекты в Грузии на 237 миллионов евро

Посол ФРГ в Тбилиси Петер Фишер на своей странице в соцсети X сообщил, что Германия остановила реализацию проектов в Грузии на сумму 237 миллионов евро из-за сворачивания страны с пути в Евросоюз и подавления акций протеста.