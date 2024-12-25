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Царьград

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Западные страны призваны провести аудит миллиардов, выделенных Украине

Западные страны призваны провести аудит миллиардов, выделенных Украине

Украинская журналистка Диана Панченко призывает западные страны прекратить финансирование Владимира Зеленского и провести аудит выделенных Украине средств.

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