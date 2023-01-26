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Ушу для детей: история, стили, соревнования

Ушу для детей: история, стили, соревнования

Почему занятия ушу полезны для детей и какие навыки этот необычный вид единоборств развивает — в материале «РБК Спорт» Фото: Global Look Press Любой вид спорта приводит к победам только в одном случае: если вы обладаете дисциплиной и трудолюбием.

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