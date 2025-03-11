НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Frank Media

19 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Уголь разгружали? Или граждан наё.....?В феврале Сбербан...
  • Evgeni Velesik
    Поэтому деньги выгоднее вкладывать, да хотя бы в хрущëбу! Всë более выгоднее и стабильнее!Сбербанк второй р...
  • Evgeni Velesik
    Какой ущерб будет нанесён МФО?Самозапрет на кре...

51% малого и среднего бизнеса в этом году отказались от инвестиций в развитие

В 2025 году 51% малых и средних предприятий (МСП) заявили о том, что не планируют делать вложения в свое развитие, инвестактивность сохранили лишь 49% компаний, в то время как год назад таких было 58%, пишут “Известия” со ссылкой на исследование ПСБ и «Опоры России», которое они проводили при подсчете индекса RSBI (Russia Small Business Index).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх