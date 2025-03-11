51% малого и среднего бизнеса в этом году отказались от инвестиций в развитие

В 2025 году 51% малых и средних предприятий (МСП) заявили о том, что не планируют делать вложения в свое развитие, инвестактивность сохранили лишь 49% компаний, в то время как год назад таких было 58%, пишут “Известия” со ссылкой на исследование ПСБ и «Опоры России», которое они проводили при подсчете индекса RSBI (Russia Small Business Index).