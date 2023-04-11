ИАНЕД

645 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Николаевич
    СЯДУТ УСЕ...........!Newsweek: Дональд...
  • Марина Петрова
    Мы рады, что одной мразью стало меньше на русской земле.«РВ»: В Артемовск...
  • Зоя
    пока всех таких террористо-убийц Россия не начнет уничтожать в любой точке мира,терроры не прекратятся!! Они чувствую...Ветеран «Альфы» Г...

Россия блокирует украинские суда по зерновой сделке – ситуация критическая

Россия блокирует украинские суда по зерновой сделке – ситуация критическая

В Интервью журналу Guardian замминистра по морским портам и мореплаванию Украины Юрий Васьков пожаловался, что 11 апреля Киев представил список из 3-х сухогрузов-зерновозов для проверки, а русские их вычеркнули и внесли другие  из очереди в 50 судов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх