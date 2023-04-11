Россия блокирует украинские суда по зерновой сделке – ситуация критическая

В Интервью журналу Guardian замминистра по морским портам и мореплаванию Украины Юрий Васьков пожаловался, что 11 апреля Киев представил список из 3-х сухогрузов-зерновозов для проверки, а русские их вычеркнули и внесли другие из очереди в 50 судов.