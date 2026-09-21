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Ивановские новости

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Дроздов лидирует в Ивановском округе на выборах в Госдуму

Дроздов лидирует в Ивановском округе на выборах в Госдуму

По данным на 96,03% обработанных протоколов, Виталий Дроздов от «Единой России» набирает 59,17% голосов в Ивановском округе №94.

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