А в тюрьме сейчас макароны дают

и шашлык-машлык, и салатики, и пиццу… Нет, эта статья не в рамках рекламы гостеприимства ФСИН и разнообразия тамошнего меню, это в Мордовии, в колонии, гле содержаться опасные и особо опасные нарушители закона, такие банкеты устраивают и снимают на видео.