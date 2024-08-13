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Дзен Дневник

4 подписчика

А в тюрьме сейчас макароны дают

А в тюрьме сейчас макароны дают

и шашлык-машлык, и салатики, и пиццу… Нет, эта статья не в рамках рекламы гостеприимства ФСИН и разнообразия тамошнего меню, это в Мордовии, в колонии, гле содержаться опасные и особо опасные нарушители закона, такие банкеты устраивают и снимают на видео.

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