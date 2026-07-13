Россиянам рассказали, как направить маткапитал на приобретение загородного жилья

Дом должен иметь статус жилого и быть пригодным для круглогодичного проживания, а в ЕГРН — значиться именно как жилой дом, а не садовый Депутат Госдумы Никита Чаплин в интервью RT сообщил, что материнский капитал можно использовать для приобретения загородного дома, если он соответствует определенным требованиям.
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