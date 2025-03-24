Военкор Стешин предупредил о «кровавом сюрпризе» после СВО

Валерий Каулин

Удивительно, что при абсолютно антинародной миграционной политике властей никто не предъявляет претензий Гаранту! Всё, как встарь. Хороший царь и плохие бояре! Полный абсурд и глупость! На самом деле плохой царь и оборзевшие бояре! Краёв уже не видят от жадности! И ведь доведут страну до страшного, чем очень помогут тем, у кого прячут свои деньги!