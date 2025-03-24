БлокнотРУ Военкор Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале предупредил, что окончание специальной военной операции может обернуться для России кровавыми событиями.
Военкор Стешин предупредил о «кровавом сюрпризе» после СВО
Комментарии
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Валерий Каулин
Удивительно, что при абсолютно антинародной миграционной политике властей никто не предъявляет претензий Гаранту! Всё, как встарь. Хороший царь и плохие бояре! Полный абсурд и глупость! На самом деле плохой царь и оборзевшие бояре! Краёв уже не видят от жадности! И ведь доведут страну до страшного, чем очень помогут тем, у кого прячут свои деньги!
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2 д.
ВТ
Владимир Тимошков
Это не соотечественники. Это ползучий захват территории.
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2 д.
АС
Александр Сысоев
НЕобходимо принять самые жесткие меры, иначе будет поздно! Лучше приглашать вьетнамцем и корейцев, а не это тупое, завистливое и инородное быдло.
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2 д.
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