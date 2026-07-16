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Царьград

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Министерство Нидерландов объявило о фактическом дефиците воды

Министерство Нидерландов объявило о фактическом дефиците воды

В Нидерландах уровень готовности повысили до "фактического дефицита воды" из-за рекордной засухи. Введены ограничения на забор воды, предпринимаются меры для предотвращения проникновения солёной воды, но питьевая вода для населения остаётся доступной.

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