Министерство Нидерландов объявило о фактическом дефиците воды

В Нидерландах уровень готовности повысили до "фактического дефицита воды" из-за рекордной засухи. Введены ограничения на забор воды, предпринимаются меры для предотвращения проникновения солёной воды, но питьевая вода для населения остаётся доступной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии