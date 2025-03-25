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Россия — противник или будущий партнер? Спецслужбы США перед выбором

Россия — противник или будущий партнер? Спецслужбы США перед выбором

The New York Times, видимо, предчувствуя переход администрацией Трампа некоего невидимого, но важного Рубикона в отношениях с РФ, предпринимает очередную попытку медийно дискредитировать процесс перезагрузки отношений между двумя странами, так пугающий традиционный двухпартийный истеблишмент США.

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