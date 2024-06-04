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Японский скандал: в штаб-квартире Toyota проходят обыски. Подробности о нарушениях Honda, Mazda и Suzuki

Японский скандал: в штаб-квартире Toyota проходят обыски. Подробности о нарушениях Honda, Mazda и Suzuki

В штаб-квартире крупнейшего в Японии автомобильного концерна Toyota проходят обыски после того, как компанию уличили в фальсификации данных, касающихся безопасности и эксплуатации автомобилей, о чем пишет ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

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