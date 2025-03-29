🖼 В «Эрмитаж-Урал» открылась большая выставка «Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса». В экспозиции — больше 100 произведений из фондов Государственного Эрмитажа.
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🖼 В «Эрмитаж-Урал» открылась большая выставка «Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса». В экспозиции — больше 100 произведений из фондов Государственного Эрмитажа.
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