Культурный шок: Улицы в Белоруссии метут белорусы. На рынках торгуют местные Как Лукашенко обходится без огромной армии мигрантов?

Александр Платов

Припиздык помойный, можешь свой яндекс и его эту инфу себе в очко кувалдой забить, придурок! Для идиота, всю жизнь воровавшего портянки и солдатское бельишко, сраный прапоришко - ты, выпердыш пиндосской вонючей жопы, в своей жизни корову видел живую? Может, видел, как её доят ( что запредельно фантастично!)? Может, тебе твой могучий яндекс описал, как зависит производство масла, сливок и т.д. от жирности молока, а жирность - от сезона, от породы коровы, от правильной дойки и т.д.? Или ты, задрот минетный, знаешь технологию изготовления сыра ? В СССР на производство одного кг. сыра уходило от 6 до 11 литров молока - в зависимости от его жирности и от сорта сыра. Я тебе тут все технологии описывать не стану - много чести для помойного куска гнилого аборта, одно скажу: ты, помойная мразь, пиздеть своим гнилым помелом горазд, а знаний у тебя - со струйку из комариного члена. Что взять с урода, которого не родили, а высрали на помойке? Ась, помойлов из жопы?