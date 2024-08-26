Культурный шок: Улицы в Белоруссии метут белорусы. На рынках торгуют местные Как Лукашенко обходится без огромной армии мигрантов?

Небольшой калужский райцентр, спрятавшейся в лесах на границе с Брянщиной и Смоленском. На его гербе — изображение нежной белой березы.
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Комментарии
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Александр Платов
Большего пидора, чем ты. помойная гнида, ошмёток недогнившего аборта, тут сыскать весьма и весьма безнадёжно. Мразь помойная, ты и сведения свои помойные на помойке находишь, подпиндосная подстилка.
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5 час.
Олег Самойлов
А чтобы тебе, уеблан, было интереснее жить, то почитай вот это, пидор гнойный: https://yandex.by/search/?text=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0+82%25&clid=2411726&rdrnd=145330&lr=157&redircnt=1724704791.1
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5 час.
Александр Платов
Припиздык помойный, можешь свой яндекс и его эту инфу себе в очко кувалдой забить, придурок! Для идиота, всю жизнь воровавшего портянки и солдатское бельишко, сраный прапоришко - ты, выпердыш пиндосской вонючей жопы, в своей жизни корову видел живую? Может, видел, как её доят ( что запредельно фантастично!)? Может, тебе твой могучий яндекс описал, как зависит производство масла, сливок и т.д. от жирности молока, а жирность - от сезона, от породы коровы, от правильной дойки и т.д.? Или ты, задрот минетный, знаешь технологию изготовления сыра ? В СССР на производство одного кг. сыра уходило от 6 до 11 литров молока - в зависимости от его жирности и от сорта сыра. Я тебе тут все технологии описывать не стану - много чести для помойного куска гнилого аборта, одно скажу: ты, помойная мразь, пиздеть своим гнилым помелом горазд, а знаний у тебя - со струйку из комариного члена. Что взять с урода, которого не родили, а высрали на помойке? Ась, помойлов из жопы?
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4 час.
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