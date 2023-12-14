В ДФО прокомментировали решение о продлении «плоских» тарифов

Населению Дальневосточного федерального округа (ДФО) необходимо ездить не только в два самых больших города страны, Москву и Санкт-Петербург, но также перемещаться между населенными пунктами внутри региона.
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