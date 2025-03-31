Дети на мотоцикле попали под колеса митсубиси в Слюдянке

Это случилось в субботу на улице Амбулаторной в городе Слюдянка. Госавтоинспекторы установили, что девушка за рулем «Митсубиси Лансер Седия», двигаясь по внутридворовой территории, не уступила дорогу мотоциклу RegulMoto, который ехал справа.