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Министр спорта и культуры Абаев: «Будет поставлен лимит бюджета футбольных клубов на 1,2 млрд. тенге. Сэкономленные средства переведем на детский спорт»

Министр спорта и культуры Даурен Абаев раскритиковал менеджмент футбольных клубов Казахстана. «Причина лимита 1,2 млрд.

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